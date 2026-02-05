Vale informa que 3 medidas judiciais relacionadas a extravasamentos em MG têm valor de R$ 2bi

A Vale informou que identificou um total de três medidas judiciais relacionadas aos extravasamentos registrados nas unidades operacionais de Fábrica e Viga, em Ouro Preto e Congonhas (MG). As ações buscam bloqueios patrimoniais.

Em relação ao extravasamento na unidade de Viga, o Ministério Público Federal entrou com pedido de bloqueio patrimonial de R$ 200 milhões, e o Estado de Minas Gerais, com o requerimento de bloqueio patrimonial de R$ 1 bilhão. Uma terceira medida partiu do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Estado de Minas Gerais, em relação aos extravasamentos na unidade de Fábrica, com o requerimento de bloqueio patrimonial de R$ 846 milhões.

De acordo com a Vale, os extravasamentos ocorridos nas unidades de Fábrica e Viga em janeiro de 2026 "não têm qualquer relação com as barragens da Vale na região, as quais permanecem com condições de segurança inalteradas e sob monitoramento contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana".

"A companhia segue cooperando com as autoridades e apresentará suas manifestações dentro dos prazos legais. As causas dos eventos continuam sendo apuradas de forma técnica e estruturada, com transparência", informa em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Vale esclarece ainda que já iniciou os trabalhos para a remoção de sedimentos e que está trabalhando no desenvolvimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, conforme compromissos com autoridades.