Vai ter sorteio da Lotofácil neste domingo (6)? Concurso 3780 tem prêmio de R$ 300 milhões
Concursos diários foram interrompidos para concentrar todas as apostas no prêmio especial da Independência
Quem procura pelo resultado da Lotofácil neste domingo (6) não encontrará um novo concurso, pois os sorteios regulares da modalidade estão temporariamente suspensos. A interrupção no calendário habitual acontece devido à preparação exclusiva para a Lotofácil da Independência, um concurso especial programado para o dia 15 de setembro que oferece um prêmio histórico estimado em R$ 300 milhões.
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Essa pausa é um procedimento adotado anualmente antes do evento comemorativo. O objetivo é concentrar toda a arrecadação das apostas para garantir o montante milionário. Desde o dia 4 de setembro, qualquer bilhete registrado na modalidade, seja nas lotéricas físicas ou nos canais digitais, é destinado automaticamente ao concurso especial 3780.
O aguardado sorteio ocorrerá em uma terça-feira, às 11h, e os interessados em concorrer têm até as 10h do mesmo dia 15 para validar seus jogos. O grande atrativo desta 15ª edição da Lotofácil da Independência, além da alta cifra, é a regra de que o prêmio principal não acumula. Se nenhum apostador acertar as quinze dezenas, todo o valor da faixa principal será dividido entre aqueles que marcarem quatorze pontos, repassando o prêmio sucessivamente para as faixas inferiores, caso necessário. O calendário com os sorteios regulares será retomado normalmente logo após a apuração oficial deste concurso especial.