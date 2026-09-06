Vai ter sorteio da Lotofácil neste domingo (6)? Concurso 3780 tem prêmio de R$ 300 milhões

Quem procura pelo resultado da Lotofácil neste domingo (6) não encontrará um novo concurso, pois os sorteios regulares da modalidade estão temporariamente suspensos. A interrupção no calendário habitual acontece devido à preparação exclusiva para a Lotofácil da Independência, um concurso especial programado para o dia 15 de setembro que oferece um prêmio histórico estimado em R$ 300 milhões.

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Essa pausa é um procedimento adotado anualmente antes do evento comemorativo. O objetivo é concentrar toda a arrecadação das apostas para garantir o montante milionário. Desde o dia 4 de setembro, qualquer bilhete registrado na modalidade, seja nas lotéricas físicas ou nos canais digitais, é destinado automaticamente ao concurso especial 3780.

O aguardado sorteio ocorrerá em uma terça-feira, às 11h, e os interessados em concorrer têm até as 10h do mesmo dia 15 para validar seus jogos. O grande atrativo desta 15ª edição da Lotofácil da Independência, além da alta cifra, é a regra de que o prêmio principal não acumula. Se nenhum apostador acertar as quinze dezenas, todo o valor da faixa principal será dividido entre aqueles que marcarem quatorze pontos, repassando o prêmio sucessivamente para as faixas inferiores, caso necessário. O calendário com os sorteios regulares será retomado normalmente logo após a apuração oficial deste concurso especial.



