"Vai dormir no inferno", diz adolescente após incendiar casa da mãe

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida após incendiar a casa da própria mãe, em Picos, no interior do Piauí. Segundo reportagem do G1, a jovem também é suspeita de agredir sua genitora. Nos vídeos é possível ver o fogo começando em um colchão e outros objetos que estão na cama. Enquanto fazia a filmagem, a adolescente disse: “Ela vai dormir agora é no inferno. Quer ver se ela tem cama pra dormir agora”. Assista o vídeo.

Em outra gravação, feita do lado de fora da residência, a adolescente mostra a fumaça escura. “Olha aí, para ela aprender! Toquei fogo mesmo!“, narrou. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a casa, que era alugada, ficou totalmente destruída. O dono do imóvel acionou a polícia. A adolescente estava agressiva e precisou de algemas para ser apreendida.

Girlene Antônia Moraes, mãe da jovem, disse em depoimento para polícia que foi agredida pela filha com chutes, puxão de cabelo e mordidas na sexta-feira (13). No sábado, a adolescente ligou para tia afirmando que incendiaria a casa e mataria a mãe.

Girlene saiu da residência com a filha mais nova, de 8 anos, e se abrigou na casa da irmã, na zona rural da cidade. A adolescente, então, cumpriu com o que teria dito para tia e colocou fogo no imóvel. A mãe também relatou para as autoridades que a jovem é usuária de drogas. Elas tinham discutido porque Girlene não aceitava o namoro da filha.

Na segunda-feira (16) a delegada Francineide Fontes informou ao G1 que a jovem está no Complexo de Defesa da Cidadania, em Picos, aguardando passar por audiência de custódia. Ela confessou o crime. A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para dar continuidade às investigações do caso.

Assista o vídeo:

