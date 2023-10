Vai chover neste fim de semana? Veja a previsão do tempo para SP e outras regiões do País

A combinação de calor com a chegada da brisa marítima mantém áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas de moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite de sábado, 28, na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. A Climatempo acrescenta que o ar úmido e quente predomina sobre a maior parte do Brasil mantendo as condições para a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva sobre quase todo o País nesta sexta-feira, 27. Na capital paulista, a sexta-feira começou o dia com bastante nebulosidade. O CGE afirma que as precipitações de chuva devem retomar no período da tarde, com potencial para pancadas isoladas. De acordo com a Meteoblue, as temperaturas variam entre 18 ºC e 25 ºC nesta sexta-feira. Para o fim de semana, a máxima deve ser de 30 ºC no domingo, 29. Há possibilidade de chuva em todos os dias. A expectativa é que as temperaturas subam neste fim de semana na capital paulista.

- Sexta-feira: entre 18 ºC e 25 ºC; - Sábado: entre 20 ºC e 28 ºC; - Domingo: entre 23 ºC e 30 ºC; - Segunda: entre 21 ºC e 27 ºC.

Uma frente fria se afasta do Espírito Santo e muito ar quente e úmido continua espalhado sobre a região Sudeste do Brasil, e mantém as condições para a formação de nuvens carregadas sobre todos os Estados, incluindo São Paulo. "O dia fica nublado com chuva frequente no litoral do Espírito Santo, no litoral norte do Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Nas demais áreas do Estado do Rio, no interior do Espírito Santo, no centro, leste e sul de Minas Gerais e no leste do Estado de São Paulo, o dia segue com bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora", disse a empresa brasileira de meteorologia.

Novas áreas de instabilidade se formam sobre o Sul do Brasil aumentando o risco de temporais em todos os Estados, de acordo com a Climatempo. "A chuva mais volumosa deve ocorrer sobre o oeste e sudoeste do Paraná, onde chove na maior parte do dia. No restante do Paraná, no oeste e norte de Santa Catarina e no Vale do Itajaí, as pancadas de chuva ocorrem várias vezes no decorrer do dia. Nas outras áreas de Santa Catarina, no centro, oeste e norte do Rio Grande do Sul, o sol aparece e ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite."

Conforme a Climatempo, o ar quente úmido predomina sobre a região Centro-Oeste do País e nuvens carregadas crescem em todas as áreas. "Em todo o Estado de Mato Grosso, o sol aparece em grande parte do dia e ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Pode chover forte no leste do estado. No Distrito Federal e em Goiás, as pancadas de chuva podem acontecer a qualquer hora do dia, intercaladas com períodos de sol."

Segundo a Climatempo, nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva e raios, crescem sobre quase todo o Norte do Brasil, por causa do ar úmido e quente que predomina sobre a região. "O sol e o tempo seco predominam em quase todas as áreas do Pará, do Roraima, do Amapá e no extremo norte do Tocantins. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no norte do Amapá, no extremo sul do Pará e no oeste de Roraima."

Diferentemente das outras regiões do País, o ar seco predomina sobre a região Nordeste do Brasil inibindo a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva. "Quase toda a Região Nordeste tem um dia com sol forte e sem chuva", afirma a Climatempo.