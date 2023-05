'Vaga para corno': pichação inusitada chama a atenção de motoristas

Da Redação

A foto repercute nas redes sociais

Uma pichação feita por um morador está dando o que falar em Chapecó, município situado no oeste de Santa Catarina. O homem, cansado dos motoristas estacionarem indevidamente em frente à sua garagem, decidiu escrever uma frase no asfalto para barrar isso. Ele publicou imagens nas redes sociais, onde é possível ver a nitidamente a seguinte pichação: "Vaga para corno".

A pichação do asfalto, ação passível de infração ambiental, alerta para outra prática irregular, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é o estacionamento de veículo em frente à guia rebaixada de calçada, destinado à entrada ou saída de veículos.



Ainda na postagem, o homem disse: “Ontem tive o prazer de pichar o asfalto em frente minha casa. O desrespeito do povo chapecoíno é muito grande”.

A Prefeitura de Chapecó informou que identificou a pintura irregular e fez na quarta-feira (3) a remoção da pichação, ocorrida na Rua Quintino Bocaiúva, na Zona Central da cidade.

O município também informou que não foi feito registro de ocorrência, pois não foi identificado o autor.

Apesar da pichação no asfalto poder configurar crime ambiental, ela não está prevista no Código Brasileiro de Trânsito, ao contrário do estacionamento irregular.

Com informações do G1.

