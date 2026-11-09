Vacinação contra gripe: menos de 2% dos municípios alcançam 'meta ótima'

Apenas 86 municípios aparecem na classificação de "meta ótima" de vacinação contra a gripe no painel do Ministério da Saúde, na estratégia de 2026 para Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O número corresponde a 1,68% dos municípios contabilizados nesse recorte, segundo atualização desta segunda-feira, 9.

A cobertura entre os grupos prioritários - crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais - está em 52,75%. O objetivo da estratégia é vacinar pelo menos 90% desse público.

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A maior concentração de municípios está na faixa de cobertura entre 41% e 60%: são 2.906 cidades, o equivalente a 56,76% das contabilizadas no painel. Outras 1.613 localidades, ou 31,50%, apresentam taxas de imunização entre 61% e 80%.

A Região Norte tem uma estratégia própria, com campanha no segundo semestre, em razão das particularidades climáticas e epidemiológicas.

O que diz o Ministério da Saúde?

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Questionado sobre a cobertura abaixo da meta e as medidas para ampliar a vacinação, o Ministério da Saúde ressalta que os dados são preliminares e informa que enviou mais de 70 milhões de doses a estados e municípios desde o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, em 28 de março.

O ministério também destaca que, em agosto, a imunização contra gripe foi incluída na Campanha de Multivacinação, que disponibilizou mais de 20 vacinas do calendário nacional.

"A vacina segue disponível gratuitamente nas unidades de saúde do SUS", diz a pasta, em nota.