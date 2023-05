Vacina da covid: SP vai ampliar bivalente para maiores de 18 anos

Redação (via Agência Estado)

Todas as pessoas acima de 18 anos poderão receber a vacina bivalente da Pfizer na cidade de São Paulo a partir do próximo sábado, 6, divulgou a Secretaria Municipal de Saúde. Por enquanto, apenas pessoas acima de 40 anos estão recebendo o imunizante na capital paulista.

Desde 24 de abril, o Ministério da Saúde autorizou a ampliação da vacina bivalente da covid-19 para toda a população acima de 18 anos no País. No entanto, em razão da disponibilidade de imunizantes, Estados e municípios têm adotado estratégias diferentes. Na capital paulista, tem funcionado por escalonamento de faixas etárias, além de grupos de risco.

Segundo a secretaria, São Paulo recebeu na noite da última terça-feira, 2, mais de um milhão de doses do imunizante que serão distribuídos para as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. Desta forma, foi possível ampliar a imunização para outras faixas etárias.

"A imunização com a Pfizer bivalente é recomendada para quem completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida", disse.

A pasta reforça ainda que é importante que o grupo prioritário elegível, principalmente os idosos, procurem as unidades para receber a vacina para prevenir as formas graves da doença. Diante da confirmação do primeiro caso da variante XBB.1.16 da covid-19, conhecida como Arcturus, na cidade de São Paulo, na segunda-feira, 1º, especialistas, assim como as autoridades, têm destacado a importância de a população manter a vacinação contra o novo coronavírus em dia.

Atualmente, o imunizante está disponível para pessoas acima de 40 anos de idade, além de maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em instituições de longa permanência e funcionários desses equipamentos da cidade, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua. Desde 27 de fevereiro, até o momento, a capital paulista aplicou 1.298.068 doses da vacina.

Campanha de multivacinação

Também no sábado, será realizado o 'Dia D' de multivacinação, com vacinas contra a covid-19, influenza (vírus da gripe), vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, entre outras, além de ser feita a atualização de carteirinhas de vacinação de crianças e adolescentes com imunizantes disponíveis de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Na ocasião, as UBSs entregarão aos adolescentes que comparecerem às unidades para se vacinar, a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA), que deverá ser preenchida e entregue à escola em que o aluno está matriculado.

Excepcionalmente neste sábado, todas as UBSs estarão abertas das 8h às 17h, e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, funcionam normalmente das 7h às 19h.