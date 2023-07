Vacina bivalente: menos de 20% dos adultos de São Paulo tomaram a nova dose contra a covid

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Giovanna Castro (via Agência Estado)

Dados do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo mostram menos de 20% dos adultos e de 60% dos idosos foram aos postos de saúde para tomar a vacina bivalente contra a covid-19. O ideal, segundo a Secretaria, seria atingir 90% do público-alvo.

De acordo com a secretaria, desde fevereiro, até 17 de julho, já foram aplicadas 2.654.502 doses da Pfizer bivalente na capital, sendo 1.200.550 para o público a partir dos 60 anos e 1.453.952 para os adultos de 18 a 59 anos. Porém, considerando o intervalo preconizado, estão aptas a receber a dose de reforço da vacina bivalente cerca de 711.041 pessoas com 60 anos ou mais 5.863.684 com 18 a 59 anos.

A vacina bivalente é a versão mais potente do imunizante contra o coronavírus e por isso garante maior proteção contra mutações do vírus - um problema que já causou picos da doença. Por isso, é importante que a população mantenha a vacinação em dia, destaca a Prefeitura.

Outra preocupação é que a cobertura vacinal contra a gripe também está abaixo da meta. Segundo a secretaria, pouco mais da metade (aproximadamente 53%) dos idosos receberam a vacina, um total de 1,1 milhão de pessoas. E agora, no inverno, as doenças respiratórias tendem a se espalhar com mais facilidade.

Para tentar aumentar a cobertura vacinal na cidade, a Prefeitura vai promover vacinação contra a covid-19 e a gripe em estações de metrô e trem nos dias 17, 19 e 21 de julho, das 9h às 19h. Será possível receber o imunizante na estação Itaquera, da Linha 1-Vermelha do Metrô e 12-Coral da CPTM, e na estação São Mateus, da Linha 15-Prata do monotrilho.

Crianças de 6 meses a 2 anos de idade: esquema básico são 3 aplicações (D1 + D2 + D3);

Crianças de 3 a 4 anos de idade: esquema básico iniciado com Pfizer Baby são 3 aplicações de Pfizer Baby (D1 + D2 + D3). Esquema básico iniciado com Coronavac são 2 aplicações (D1 + D2). Depois das doses do esquema básico, todas devem tomar uma dose de reforço;

Crianças de 5 a 11 anos de idade: esquema básico são 2 aplicações (D1 + D2). Depois, é preciso tomar uma dose de reforço;

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade: esquema básico são 2 aplicações (D1 + D2). Depois, mais uma dose de reforço;

Adultos: esquema básico são 2 aplicações (D1 + D2). Depois, é preciso tomar uma dose de reforço com Pfizer Bivalente;

Idosos: esquema básico são 2 aplicações (D1 + D2). Depois, é preciso tomar uma dose de Reforço com Pfizer Bivalente;

Pessoas imunossuprimidas com 5 anos ou mais: esquema básico são 3 aplicações (D1 + D2 + D3). Depois, é preciso tomar uma dose de reforço comum para crianças de 5 a 11 anos ou uma dose de reforço com Pfizer Bivalente para pessoas com 12 anos ou mais.

Adultos, idosos e pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos que tomaram dose de reforço comum, antes da liberação da Pfizer Bivalente, devem tomar um novo reforço com a vacina atualizada.

A SMS informa que todas as vacinas do calendário básico vacinal estão disponíveis de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Integradas, das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados nas AMAs/UBS Integradas, no mesmo horário.

A população pode encontrar a unidade mais próxima de sua residência por meio da plataforma Busca Saúde.