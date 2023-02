Vacina bivalente da covid terá aplicação a partir da segunda-feira em São Paulo

Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A capital paulista começa a aplicar a vacina Pfizer bivalente contra a covid-19 em idosos, acima de 70 anos, nesta segunda-feira, 27. O imunizante protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus. Também podem ser imunizados pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em Instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, serão vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico de vacinação ou que já receberam uma ou duas doses de reforço.

O intervalo de quatro meses da dose mais recente deve ser respeitado para receber a dose bivalente.

O município recebeu, na quinta-feira, 23, um total 542.652 doses do imunizante para essa nova fase da campanha nacional de imunização.

A vacinação contra a covid-19 ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, também das 7 horas às 19 horas.

Caso existam doses remanescentes da vacina bivalente perto do horário final das atividades diárias nas unidades de saúde, idosos acima de 60 anos poderão tomar o imunizante, desde que sejam moradores da região da UBS. Para fazer a inscrição prévia, é necessário apresentar comprovante de endereço.

Após a conclusão da imunização do primeiro grupo prioritário, devem ser vacinados os idosos de 60 a 69 anos.

O terceiro grupo serão as gestantes e puérperas e, em seguida, receberão a vacina bivalente os profissionais da saúde.

Balanço da vacinação em São Paulo

Os dados mais recentes de imunização apontam que a gestão municipal aplicou 37.401.959 doses da vacina contra a covid-19. Entre adultos, a cobertura vacinal está em 110,9% para a primeira dose, 107,9% para a segunda dose (a taxa pode ficar acima de 100% com a aplicação de vacina em pessoas que não moram na cidade), 86,5% para primeira dose de reforço e 50,8% para segunda dose de reforço.

Entre adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal está em 117,2% para primeira dose, 108,4% para a segunda e 60% para primeira dose de reforço.

Em crianças de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal está em 100,5% para a primeira dose , 84,4% para a segunda e 4,1% para a dose de reforço.

Em crianças de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está em 62,2% para a primeira dose e em 32,5% para a segunda.

Já nas crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, a cobertura vacinal está em 17,4% para a primeira dose e 4,3% para a segunda.