Vaca vai parar em cima do telhado de casa após enchente; veja o vídeo

Vaca foi para cima do telhado no RS

Uma situação inusitada foi provocada pelas enchentes no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Estrela, uma vaca foi parar em cima do telhado de uma residência, por conta da enchente no município. Veja o vídeo abaixo.

O caso ocorreu na quarta-feira (6), porém, o animal ainda não havia sido resgatado até o início da tarde desta quinta (7). Segundo a prefeitura, um guincho será necessário para realizar a retirada da vaca do local em segurança.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não conseguiram ainda encaminhar um caminhão guincho para o local, pois os veículos da região estão sendo utilizados em casos mais urgentes. Tudo é acompanhado de perto pelo dono da vaca.

Com informações de O Tempo



