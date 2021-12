'Vaca magra' é instalada em frente à Bolsa de Valores

Da Redação

"Vaca Magra" é instalada em frente à B3 como forma de protesto

Uma escultura de uma vaca magra amarela foi instalada em frente à Bolsa de Valores, em São Paulo, nesta quinta-feira (9). A obra, na verdade, faz parte de uma intervenção de cunho social desenvolvida pela artista cearense Márcia Pinheiro.

continua após publicidade .

Márcia divulgou uma foto em suas redes sociais com a seguinte frase: "É hoje. Chegando".

A escultura foi colocada no mesmo local onde, no início do mês passado, tinha sido instalado um Touro de Ouro, que foi retirado pela Prefeitura após multa por falta de licença. Além disso, não tinha autorização da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) para ser instalada.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação/B3 O Touro de Ouro havia sido instalado em frente à Bolsa de Valores, em São Paulo, porém, foi retirado pela prefeitura de São Paulo

Durante o período em que ficou no local, grupos realizaram protestos contra a fome e a desigualdade social.