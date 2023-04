Vaca foge, invade loja e dá um 'baile' nos funcionários; vídeo

Da Redação

No final da confusão, a vaca voltou para o sítio, sem ferimentos

Uma vaquinha ficou famosa nas redes sociais nesta terça-feira (25), depois que uma câmera de segurança registrou o momento em que o animal invadiu uma loja de eletrodomésticos e deu um "baile" nos funcionários para ser retirada do estabelecimento. O vídeo viralizou e já acumula milhares de visualizações.

O caso para lá de inusitado aconteceu na cidade de Anaurilândia, no interior do Mato Grosso do Sul. De acordo com informações, a vaca, que aparentemente ainda é um filhote, fugiu de uma fazenda nas redondezas e assustou todos os clientes da loja.

Nas imagens que circulam na web, é possível ver o momento em que uma funcionária sai correndo, assustada. A cena seria estranha se, segundos depois, a vaca não aparecesse nas gravações. O animal quase atingiu a mulher, mas acabou batendo mesmo foi contra uma televisão de 70 polegadas. O aparelho, que ainda estava embalado, ficou destruído.

Nas próximas cenas do registro, diversos funcionários aparecem tentando retirar o animal de dentro da loja. Encurralada contra uma cama, a "fujona" deu um trabalhão para os homens e, finalmente, foi levada para fora. No final da confusão, a vaca voltou para o sítio, sem ferimentos.

Assista:

