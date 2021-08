Vaca é flagrada dentro de carro em atendimento drive-thru

Da Redação

Nos Estados Unidos, uma cava foi flagrada no interior de um carro que estava em um drive-trhu do McDonald ‘s. essica Nelson, que também estava na fila, registrou o momento. No início, a mulher achou que era de brinquedo, mas logo em seguida percebeu o animal se mexendo.

“Ninguém parecia ter notado. Eu era a única com o telefone para fora da janela do meu carro”, contou ao Green Bay Press Gazette. Jessica descobriu que a vaca pertencia a Bernie, que havia acabado de comprar o animal e parou para fazer um lanche.



Além da vaca, ainda havia três bezerros no banco de trás do carro.

Com informações da Banda B.