Vaca cai de telhado de casa e assusta moradores em Santa Catarina; veja





Uma vaca caiu do telhado de uma residência e destruiu parte da cobertura do imóvel no bairro Lençol, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. O caso inusitado aconteceu na última terça-feira (02) e o momento do acidente foi registrado em vídeo por testemunhas.

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Apesar do susto e dos danos materiais provocados na estrutura, o animal não sofreu ferimentos e passa bem.

De acordo com relatos de uma moradora da região, o bovino estava em uma área de pastagem localizada em um terreno elevado, situado logo ao lado da residência atingida.

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Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

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Em determinado momento, o animal perdeu o equilíbrio e caiu em direção ao lote vizinho, atingindo diretamente as telhas da casa. O proprietário do animal já foi identificado e se comprometeu a arcar com todos os prejuízos financeiros causados ao proprietário do imóvel.