Usuários de drogas da Cracolândia tentam furtar restaurante no centro de SP; um homem foi preso

Renata Okumura (via Agência Estado)

Dois dias após invasões e saques realizados em uma drogaria e em um mercado na Avenida São João, na região da Cracolândia, no centro da cidade, usuários de drogas tentaram furtar um restaurante na Avenida Rio Branco, na mesma região. A ocorrência foi registrada por volta das 8h30 do domingo de Páscoa, 9. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por furto quando tentava sair do estabelecimento com dois fardos de refrigerante. Não houve feridos.

"O suspeito foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O homem foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

O caso segue em investigação pelo 3º DP (Campos Elíseos), para a identificação e detenção dos demais autores.

Desde o ano passado, quando houve dispersão dos dependentes químicos após operação policial, a região tem visto uma escalada de violência e transtornos, com aumento de roubos, migração de bancas de venda do tráfico e sujeira nas ruas.

As gestões de Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governo estadual, e a de Ricardo Nunes (MDB), da Prefeitura, anunciaram novos planos para resolver o problema da Cracolândia, mas a recorrência de crimes e tumultos no centro tem elevado a pressão sobre o poder público por respostas rápidas.

Na sexta-feira, 7, usuários de drogas também invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na Avenida São João, no centro da cidade. O grupo havia acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladoria.

Conforme a SSP, outras duas pessoas foram presas ainda na noite de sexta-feira, por suspeita de participação na invasão aos dois comércios. Ninguém ficou ferido.

"O policiamento segue reforçado na região pela Polícia Militar e a Polícia Civil continua trabalhando para identificar os demais envolvidos, bem como analisa as imagens dos fatos", disse a SSP.

De acordo com a pasta, no 1º trimestre deste ano foram presos na região central 1.861 suspeitos, o que representa um aumento de 53% comparado ao mesmo período do ano passado. "A área também recebe a "Operação Resgate", que resultou na prisão de 72 suspeitos por tráfico de drogas e crimes patrimoniais", disse ainda a SSP.