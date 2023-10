Usuário reclama da qualidade de droga e acaba morto por traficante

Um usuário de drogas de 27 anos foi morto a tiros após reclamar da qualidade do entorpecente que comprou e tentar devolver a mercadoria a uma traficante, que foi a autora do crime. O caso ocorreu em Dourados, a 251 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A motivação do assassinato foi confirmada pela Polícia Civil. Sérgio Barbosa de Freitas Júnior foi assassinado após uma desavença com uma traficante também de 27 anos no último domingo (15).

O crime ocorreu em frente a uma escola municipal na região oeste da cidade. Dependente químico, Sérgio Barbosa comprou crack e maconha da mulher. Ao perceber a baixa qualidade das drogas, ele tentou devolvê-las a traficante. Nesse momento, ocorreu um desentendimento entre os dois, resultando na morte de Sérgio por tiros.

Ela foi presa. Segundo a polícia, ela agiu sozinha. O delegado responsável pelo caso explicou que Sérgio e a mulher se encontraram na rua para que ele pudesse devolver a droga. Durante a discussão, a traficante retirou um revólver de sua bolsa e disparou quatro tiros em Sérgio, que morreu no local. No bolso dele, os peritos encontraram papelotes de crack e maconha.

