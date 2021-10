Da Redação

Uso de máscara pode ser obrigatório em SP após a pandemia

O comitê científico de São Paulo propôs o uso obrigatório de máscara em alguns ambientes, como, por exemplo, hospitais, mesmo após a pandemia de coronavírus.

De acordo com João Gabbardo, coordenador executivo do grupo, a proteção evite o contágio de outras doenças. "O comitê científico vai propor, que em determinadas situações, mesmo após a pandemia, o uso das máscaras seja obrigatório. Um exemplo: ambiente hospitalar. Esse estudo do uso da máscara está bastante adiantado e nos próximos dias o governo vai pode apresentar", disse Gabbardo em coletiva de imprensa.

Gabbardo também destaca que este não é o melhor momento para flexibilizar o uso de máscaras, mesmo com os índices de Covid-19 diminuindo.

"Não é o momento de nós flexibilizarmos a utilização das máscaras, apesar de os números estarem tão positivos. Porque nós estamos passando nesse momento por flexibilizações importantes: volta às aulas com presença obrigatória dos alunos, presença de público nos espetáculos, redução da medida de distanciamento de um metro. Então precisamos acompanhar qual será o impacto dessas modificações nos nossos indicadores."