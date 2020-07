Uso de drogas durante a pandemia é tema de live nesta segunda (15)

Continua após publicidade

O aumento do consumo de álcool e outras drogas durante o período de isolamento social em razão da pandemia de coronavírus será o tema do MP Debate desta segunda-feira, 15 de junho, às 10 horas.

Promovida pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Escola Superior e do Projeto Semear, a iniciativa integra a programação do “Junho Paraná sem Drogas”, campanha do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Conesd), do qual o MPPR participa.

Transmitido pela internet e aberto ao público em geral, o debate abordará as consequências do aumento do uso de algumas substâncias no cenário atual e as implicações desse comportamento para a saúde das pessoas.

Além disso, serão tratadas questões relacionadas aos desdobramentos dessa situação em outras esferas, como na alta de registros de violência doméstica ou mesmo de casos de suicídio.

Convidados – Participarão da transmissão o promotor de Justiça Guilherme Perini, que coordena o Projeto Semear, do MPPR, a doutora em Farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, Roseli Boerngen de Lacerda e o especialista em Psiquiatria da Infância e da Adolescência e coordenador do Ambulatório de Dependências Químicas da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas da UFPR, Marco Antonio do Socorro Marques Ribeiro Bessa.

Campanha – O “Junho Paraná sem Drogas” foi instituído pela Lei Estadual 19.121/2017. O dia 26 de junho é consagrado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. A programação das ações deste ano pode ser acompanhada nos perfis oficiais da ação no Facebook (https://www.facebook.com/nepsdpr/ https://www.facebook.com/conesdpr) e no Instagram (@nepsdpr_oficial/@conesdpr_oficial), bem como no hotsite do Projeto Estratégico Semear (http://www.site.mppr.mp.br/semear).