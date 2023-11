Usar o celular por muito tempo pode provocar lesões na mão; saiba mais

Utilizar aparelhos móveis, como celulares, tablets e notebooks, demasiadamente pode provocar sérios problemas à saúde das mãos. É o que aponta o ortopedista Leonardo Kurebayashi - o especialista concedeu uma entrevista à CNN Rádio e deu detalhes sobre o risco.

De acordo com o médico, usar dispositivos móveis por mais de 4 horas ao longo do dia ou mais de uma hora de uso contínuo oferece prejuízos para a saúde física e mental. O movimento de “pinça” repetitivo com o polegar “aumenta o risco de degeneração articular precoce, a rizartrose.”

“Vemos aumento de incidência de pacientes no consultório na base do polegar”, disse, ao reforçar que a condição afeta tanto mulheres quanto homens.

Conforme o profissional, o número de pacientes que se queixam do problema é significativo e isso tem uma explicação. “O Brasil é o segundo país com mais pessoas em frente a uma tela”, disse.

As queixas dos pacientes “se iniciam com queimação, sensação de dor latejante no polegar, e mesmo no dedinho, que usam de apoio para o celular ou para jogar.”

Kurebayashi aponta que cada paciente precisa ser avaliado individualmente, mas, conforme ele, "a redução do uso abusivo já traz boas respostas, ou tratamento conservador, com fisioterapia, acupuntura e medicação”.

Em estágios avançados, porém, pode haver necessidade de intervenção cirúrgica.

Com informações da CNN.

