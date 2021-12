Da Redação

Urubu assiste à missa junto a fiéis em paróquia do Paraná

Neste domingo (5), um urubu apareceu em meio a uma missa da Paróquia São Josafat em Prudentópolis, na região central do Paraná.

A urubu fêmea foi adotada pelos comerciantes locais e chamada de Xaropinha. Segundo as pessoas presentes na missa, a ave permaneceu no local até o fim da celebração

Câmeras de segurança da paróquia registraram, inclusive, o momento da chegada dela. Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível ver o momento em ela pousa do outro lado da rua e atravessa a via até a entrada da paróquia, em meio às pessoas.

O evento estava sendo transmitido pela internet e registrou, também, Xaropinha participando da cerimônia atentamente. Na missa dominical, a comunidade celebrava a recepção do ícone de São José.

"Achei muito incrível, ele [o animal] é muito domesticado. Não tem medo do povo e ficou olhando para o padre", relembrou Lucas Lupepsa, que auxilia nas transmissões das missas nas redes sociais e é vice-diretor da escola.

Ele também falou da surpresa ao ver a ave entrar na paróquia. Segundo Lucas, até este domingo, ele não tinha visto a urubu chegar em frente da igreja nem entrar nela.

De acordo com participantes, Xaropinha ficou e participou de toda a celebração, inclusive prestando atenção nas palavras do pároco. O nome, inclusive, foi dado pela idosa que cuidou de Xaropinha quando a ave foi resgatada com a ajuda de Sirlei Lemos, moradora da cidade. Segundo ela, a ave é mansa e muito bem recebida por onde passa em Prudentópolis.

