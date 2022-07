Urso-polar é socorrido após prender língua em lata de leite condensado

Da Redação

Uma situação inusitada foi registrada em uma região remota da Sibéria. Um urso-polar 'pediu ajuda' a moradores após ficar com uma lata de leite condensado presa na língua. Um vídeo gravado na região de Dikson mostra o animal com o item preso, enquanto se aproxima da janela de uma casa. Veja no vídeo abaixo.

O homem até tenta remover a lata, mas a tampa se prendeu à língua e seria doloroso demais puxar a lata na base da força. Para ajudar o urso, entrou em cena uma equipe de resgate, liderada pela especialista Svetlana Radionova. O grupo viajou cerca de 3.400 km para chegar ao local, remover a lata da boca do animal e salvá-lo da morte.

Svetlana deu informações sobre o resgate no Telegram."O urso-polar [uma fêmea] foi encontrado a cerca de 3 km do aeroporto de Dikson. Os veterinários conseguiram sedá-la com a primeira injeção e retiraram a lata. Agora um deles está tratando vários cortes na língua do urso", publicou.

