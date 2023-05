Urso invade quintal e é flagrado brincando em cama elástica; vídeo

Da Redação

Após se cansar da diversão, o animal seguiu seu caminho

Uma invasão totalmente inusitada e muito fofa! Imagine acordar e se deparar com um urso brincando no quintal da sua residência? Foi isso que aconteceu com uma moradora da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Anna Cory-Watson estava em sua casa, quando notou algo de diferente no quintal do imóvel. Ao olhar pela janela, a mulher encontrou um urso brincando com os brinquedos do seu filho. "Eu imediatamente peguei meu telefone e comecei a tirar fotos. Não podia acreditar", relatou.

O vídeo feito pela estadunidense viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que o animal brinca com uma bolsa de futebol, com uma mangueira, uma vassoura e até sobe em cima da cama elástica.

O ursinho não "trombou" com nenhuma pessoa enquanto brincava no quintal, e nenhum incidente foi registrado. Após se cansar da diversão, o animal seguiu seu caminho. Assista: null - Vídeo por: tnonline

