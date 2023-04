Urso invade casa e assusta morador nos EUA; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

David Oppenheimer é o morador que encontrou com o urso.

Um homem encontrou com um urso no pátio de casa Asheville, no estado da Carolina do Norte, nos EUA, e entrou em estado de choque. Os ursos são comuns nas Montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte, mas não são de chegar tão perto dos humanos. Por isso, o morador acabou congelando ao ver o animal. A câmera de segurança da residência registrou esse encontro, que ocorreu na terça-feira, 11.

continua após publicidade .

David Oppenheimer é o morador que encontrou com o urso. Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, ele disse que relaxando no quintal quando ouviu um som de alarme do seu detector de movimento.

“Olhei para trás de mim e não vi nada. Mas cerca de um minuto depois, o urso apareceu e estava praticamente à minha frente”, revela.

continua após publicidade .

O vídeo mostra o momento exato em que Oppenheimer e o urso fazem contato visual, ambos aparecendo igualmente assustados pelo outro. Da sua cadeira, Oppenheimer agarrou uma almofada enquanto o corpo parecia congelar até que o urso fugiu alguns segundos mais tarde.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Essa não foi a primeira vez que os dois se encontraram. Oppenheimer disse que o mesmo urso já visitou a sua casa algumas vezes antes para inspecionar latas de lixo e comer na vasilha das aves.



continua após publicidade .

“Os ursos aqui são muito pacíficos. Mas esse me pegou desprevenido”, comentou.

Com informações: Roma News

Siga o TNOnline no Google News