Urso consome mel alucinógeno na Turquia e precisa ser resgatado; vídeo

Equipes de parques nacionais da Turquia realizaram o resgate de um urso nesta quinta-feira (11), na Turquia. O filhote de urso marrom estava desorientado e as autoridades acreditam que o animal tenha sido intoxicado após ter ingerido uma grande quantidade de um tipo de mel que dá efeitos alucinógenos.

A equipe gravou o momento em que o urso está em uma caminhonete, e, nas imagens, ele aparece balançando e choramingando. Ele foi resgatado visivelmente debilitado na floresta.

Oh, bother: Bear eating raw honey amuses rescuers with his stupor in northern Türkiye’s Düzce pic.twitter.com/6wUSNKUhbl