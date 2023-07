Universitário morre três semanas após uma crise de sinusite

Um jovem, de apenas 19 anos de idade, morreu três semanas após ter sido internado para tratar uma crise de sinusite. O estado de saúde de Harvey Edwards era tão grave, que ele foi levado ao coma induzido para aliviar a pressão no cérebro exercida pela inflamação.

O rapaz, que estudava bioquímica na Universidade de Liverpool, no Reino Unido, começou a sentir dores no rosto e dificuldade para respirar no início de junho. Ele começou a tratar a infecção em casa com antibióticos, mas os medicamentos não foram suficientes.

Harvey teve uma piora muito rápida nos sintomas e acabou sendo internado. Exames de imagens revelaram danos graves ao cérebro do paciente. Ele precisou ser induzido a um coma para aliviar a pressão craniana, mas teve uma série de derrames.

No último dia 28 de junho, a equipe médica e os familiares do jovem decidiram desligar os equipamentos que davam suporte à vida dele. A decisão foi tomada apenas quando ficou comprovado que Harvey não tinha chances de voltar à vida.

"Harvey era um jovem inteligente, gentil e respeitável. Ele era amado por sua família e amigos e era sempre a pessoa mais encantadora da sala”, disse Daw Parker, amigo da família.

Com informações Metrópoles.

