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Universitária mantida em cárcere privado por seis dias é resgatada pela polícia em Santa Catarina

Jovem de 20 anos foi raptada na saída da faculdade e chantageada pelo agressor, que usou vídeos íntimos para impedi-la de fugir

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 15:09:22 Editado em 03.08.2026, 15:09:13
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Universitária mantida em cárcere privado por seis dias é resgatada pela polícia em Santa Catarina
Autor Foto: reprodução/Polícia Civil

Uma estudante universitária de 20 anos foi resgatada no último sábado (1º) após passar seis dias mantida em cárcere privado no município de Ouro, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito do crime, que mantinha um relacionamento à distância com a vítima iniciado por meio de um jogo eletrônico na internet, foi preso em flagrante durante a ação policial. A jovem havia sido raptada no dia 27 de julho, logo após sair das aulas na faculdade, quando foi convencida a aceitar uma carona sob a promessa de que seria levada até a casa dos pais, na cidade vizinha de Zortéa, mas acabou sendo desviada para o cativeiro em Ouro.

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De acordo com as apurações da Polícia Civil, a universitária permaneceu retida em condições insalubres e degradantes ao longo do período. O agressor tomou o telefone celular da vítima e passou a controlar suas redes sociais, obrigando-a a enviar mensagens de texto e gravar vídeos dizendo que estava bem para despistar a família. Além disso, o homem coagiu a jovem a gravar conteúdos íntimos sob coação, utilizando posteriormente esses vídeos como ferramenta de chantagem e ameaça para impedir eventuais tentativas de fuga.

A desconfiança dos parentes quanto à falta de contato direto levou à abertura de uma investigação pela Delegacia de Polícia Civil de Zortéa. O trabalho de inteligência permitiu rastrear e localizar o paradeiro da estudante na cidade vizinha. Na manhã de sábado, uma força-tarefa integrada por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu a entrada no imóvel, garantindo o resgate da vítima sem ferimentos graves e a prisão em flagrante do investigado, que permanece à disposição da Justiça.

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carcere privado polícia civil rapto relacionamento virtual Resgate de vítima Violência contra a mulher
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