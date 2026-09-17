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SAÚDE

Universidades iniciam testes da polilaminina em humanos para tratamento de lesão medular

Pesquisa autorizada pela Anvisa foca em identificar possíveis efeitos adversos antes de avançar para etapas de eficácia

Escrito por Da Redação
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Universidades iniciam testes da polilaminina em humanos para tratamento de lesão medular
Autor A realização dos testes ocorre após a aprovação do projeto pela CAPPesq - Foto: - Reprodução

O laboratório Cristália anunciou a abertura da fase 1 do ensaio clínico com a polilaminina, molécula voltada ao tratamento de lesão medular. O estudo terá início em 24 de setembro e recrutará cinco pacientes para avaliar prioritariamente a segurança da substância e mapear possíveis efeitos adversos. Os procedimentos serão conduzidos em São Paulo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e na Santa Casa de Misericórdia.

- LEIA MAIS: PR chega a 17 pacientes atendidos com terapia experimental para lesões na medula

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O protocolo de recrutamento atenderá adultos entre 18 e 72 anos que tenham sofrido lesão grave na medula espinhal há no máximo 72 horas, localizada no trecho entre as vértebras T2 e T10, com indicação cirúrgica. A molécula, desenvolvida em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o laboratório Cristália, será administrada em dose única diretamente na área afetada durante a intervenção cirúrgica. Após o procedimento, os voluntários passarão por acompanhamento médico ao longo de seis meses.

Por se tratar de uma etapa inicial voltada ao perfil de segurança, a pesquisa atual não tem como objetivo medir se a polilaminina é capaz de reestabelecer movimentos perdidos. A verificação do impacto terapêutico e da eficácia clínica do composto dependerá do avanço para as fases 2 e 3 dos ensaios clínicos, que exigirão amostras maiores de participantes para a consolidação dos resultados.

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A realização dos testes ocorre após a aprovação do projeto pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HC, que validou adequações no protocolo solicitadas pela farmacêutica após o aval inicial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Hospital das Clínicas informou que finaliza o treinamento das equipes médicas e a estruturação dos procedimentos de exames, destacando que o cumprimento rigoroso dos critérios de inclusão pode determinar variações no tempo necessário para encontrar o primeiro participante apto.

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ensaio clínico Hospital das Clínicas lesão medular POLILAMININA Terapia experimental tratamento inovador
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