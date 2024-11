Universidade Federal abre concurso público com salários de R$ 10,4 mil

Siga o TNOnline no Google News

Já imaginou ser aprovado em um concurso público e receber um salário de mais de R$ 10 mil? Talvez sua oportunidade chegou, pois a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou um edital com 45 vagas disponíveis para professores de diversas áreas, incluindo Administração, Enfermagem, Mecânica e Energia Solar.

Conforme o certame, as remunerações podem chegar a R$ 10.481,64. O concurso público da Universidade Federal oferece vagas distribuídas em diversas áreas do conhecimento. Algumas das áreas contempladas incluem:

Finanças, Contabilidade e Administração;

Física Geral e Experimental;

Saúde Coletiva e Gestão em Saúde;

Enfermagem em Saúde da Mulher;

Mecânica Técnica;

Energia Solar;

Direito Processual;

Estatística, entre muitas outras.

Clique aqui para acessar o edital

Cada uma das vagas oferece condições atrativas tanto em termos de remuneração quanto de carga horária. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64, de acordo com a titulação e carga horária escolhida.

Requisitos

O principal requisito é possuir graduação na área de interesse, além de mestrado ou doutorado, conforme solicitado no edital. Esse critério garante que os futuros professores tenham formação sólida e estejam preparados para contribuir de maneira significativa para o ambiente acadêmico da UFPE.

Além disso, o concurso UFPE permite que os candidatos de diferentes regiões do Brasil participem do processo seletivo, já que as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. (Clique aqui para se inscrever)

Taxa de inscrição

As inscrições serão abertas no dia 6 de novembro e seguem até 5 de dezembro. O valor da taxa de inscrição foi fixado em R$ 239,00, mas há a possibilidade de solicitar isenção entre os dias 6 e 15 de novembro de 2024, desde que o candidato atenda aos critérios estabelecidos no edital.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos para o concurso da Universidade Federal será bastante criteriosa, envolvendo várias fases para garantir que apenas os mais qualificados sejam escolhidos. O processo de classificação será composto por:

Prova escrita;

Prova didática;

Defesa de memorial;

Prova de títulos.

Essas avaliações ocorrerão entre os dias 23 de janeiro de 2025 e 11 de fevereiro de 2025.

