União dos Estudantes anuncia protestos após bloqueio de verbas no Ministério da Educação

A União Nacional dos Estudantes (UNE) anunciou, neste sábado, 5, que irá promover protestos em todo o País contra os recentes bloqueios de verbas no Ministério da Educação (MEC). Como revelado pelo Estadão nesta sexta-feira, 4, os contingenciamentos no MEC somam R$ 332 milhões e impacta diversas ações tocadas pela pasta.

continua após publicidade

Com o contingenciamento, foram bloqueadas as liberações de recursos públicos para a educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo. A tesourada ocorreu um dia após o presidente Luiz lnácio Lula da Silva (PT) sancionar um projeto de lei que institui o Programa Escola em Tempo Integral. A ação significa que os recursos apenas serão liberados se o governo verificar que não há risco de descumprir o atual teto de gastos, não sendo possível prever quando isso irá ocorrer.

Nas suas redes sociais, a UNE anunciou que irá convocar manifestações nacionais no dia 11 de agosto para pedir o fim do bloqueio de verbas. Os horários e locais ainda não foram divulgados pela entidade. "Nenhum centavo a menos para a Educação! Sairemos às ruas de todo o Brasil para que o orçamento da pasta seja imediatamente reconstituído. Educação é investimento!", afirma a entidade.

continua após publicidade

As manifestações vão ocorrer quatro semanas depois do presidente discursar no palco do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE). Aos presentes, Lula disse que eles "conheceram o fascismo e o nazismo em apenas quatro anos", sem citar diretamente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).