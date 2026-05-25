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Uma pessoa morre após acidente deixar carro submerso no Rio Tamanduateí, em SP

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 10:35:00 Editado em 25.05.2026, 10:44:21
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Um acidente envolvendo três veículos terminou com um carro submerso no Rio Tamanduateí e uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira, 25. A vítima estava no automóvel que caiu na água após a colisão. Nos outros dois veículos envolvidos estavam um casal e um motorista, que não ficaram feridos.

A colisão aconteceu pouco antes das 5h na Avenida do Estado, nas proximidades do Viaduto Antônio Nakashima e do acesso à Avenida Rangel Pestana, na região da Sé, no centro da cidade de São Paulo.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o automóvel envolvido no acidente caiu na água após capotar.

A ocorrência também afetou o trânsito na região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que parte da via precisou ser bloqueada no sentido Marginal Tietê para o trabalho das equipes de emergência e para a retirada do carro. O desvio do trânsito está sendo feito pela pista da direita.

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