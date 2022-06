"Uma menina?”: Pai desmaia em chá revelação e viraliza nas redes; veja

Da Redação

O militar carioca e estudante de psicologia Daniel dos Santos, de 27 anos, precisou ser socorrido ao descobrir que seria pai de uma menina. Morador do Distrito Federal, ele desmaiou no meio do chá revelação da criança. O vídeo da reação inusitada do rapaz, claro, viralizou nas redes sociais.

continua após publicidade .

“Vindo com saúde, estava bom. Mas eu achei que fosse menino. Na verdade, eu tinha 100% de certeza que era menino. Não sei o que me deu. Eu achei que nunca, na minha vida, eu teria uma menina. Então, foi uma grande surpresa para mim”, disse à revista Crescer. Felizmente, Daniel estava perto de um amigo no momento da queda e foi rapidamente socorrido.

Apesar de Helena já ter 1 ano e 7 meses, o pai compartilhou a filmagem apenas recentemente no Instagram. “É um vídeo antigo. Foi em outubro de 2020, mas só viralizou agora”, contou. “Helena nasceu em 13 de maio de 2021, é a nossa ‘marrom'”, derreteu-se.

continua após publicidade .

No momento do parto, ao contrário do chá revelação, Daniel manteve-se firme. “Eu fiquei tão nervoso que não consegui chorar ou desmaiar, só ficava rindo. Estava em êxtase. Foi um momento mágico, indescritível”, compartilhou.

Assista ao momento da descoberta que causou grandes emoções em Daniel:





Fonte: Informações do Metrópoles.