Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
FUTURO

Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade

Proporção dos que pararam de estudar por causa do trabalho é de 25%

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade
Autor Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Um em cada três jovens brasileiros de 16 a 29 anos (33%) deseja obter o diploma universitário, mas avalia as barreiras existentes como difíceis (23%) ou muito difíceis (8%) de contornar. Já a porcentagem dos que não têm essa meta em seus planos, nem outras qualificações, como cursos de pós-graduação, ensinos médios técnicos e de curta duração, é de pouco mais de um quinto (22%).

LEIA MAIS: Polícia Científica do Paraná adquire equipamento de R$ 2 milhões inédito entre estados brasileiros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os dados constam de pesquisa inédita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), conduzida pela Nexus. A equipe da Nexus entrevistou 2.007 pessoas de todas as regiões do país, gêneros, grupos étnico-raciais e com diferentes rendas familiares e níveis de escolaridade. Os participantes de capitais, municípios do interior dos estados e de regiões metropolitanas responderam as questões do levantamento em meados de setembro.

Pessoas brancas foram as que menos sinalizaram o sonho de cursar o ensino superior (31%), número inferior aos 32% de pretos, 33% de pardos e 48% de outros perfis étnico-raciais, como indígenas e amarelos. Um quarto dos respondentes da pesquisa (25%) declarou ter parado de estudar por não ter tido como conciliar a atividade com o trabalho ou algo que rendesse um complemento à renda da família. O preço das formações e materiais também tem sido um impedimento para continuarem estudando, na mesma proporção da falta de qualificação prévia (7%). Morar em capitais e em cidades interioranas pesa mais na hora de adquirir um material, na percepção dos participantes.

As pessoas pretas apresentaram o maior índice de abandono escolar por necessidade de trabalho: 32%. A taxa ficou próxima de 31% da Região Sul e 29% do grupo que ganha até um salário mínimo, também as mais elevadas em seus respectivos recortes. Quanto aos indicadores mais baixos encontrados, a evasão escolar informada foi de 23% entre brancos e de 21% entre habitantes do Nordeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da amostragem, 40% se dedicam apenas ao trabalho, 19% somente estudam e 20% combinam as duas atividades. No total, 21% dos entrevistados pertencem à classificação "nem-nem", ou seja, não estudam nem trabalham. Dentro deste último subgrupo, 14% não procuraram emprego no último mês e 7% buscaram oportunidades no mercado de trabalho e não conseguiram vaga.

A maioria (57%) é remunerada por seu trabalho e atua no setor privado (51%). O estudo mostra ainda que predominam os postos formais, com carteira assinada: 67%, contra 25% de trabalhadoras e trabalhadores sem registro em carteira.

A parcela de servidores públicos sob regime estatutário, que difere das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e garante, por exemplo, estabilidade do funcionário no cargo após três anos de exercício, corresponde a 7%. Em relação aos segmentos econômicos em que estão inseridos, os entrevistados se declararam profissionais do comércio (27%),

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acesso ao Ensino Superior barreiras educacionais EDUCAÇÃO jovens PESQUISA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV