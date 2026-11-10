Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade

Um em cada três jovens brasileiros de 16 a 29 anos (33%) deseja obter o diploma universitário, mas avalia as barreiras existentes como difíceis (23%) ou muito difíceis (8%) de contornar. Já a porcentagem dos que não têm essa meta em seus planos, nem outras qualificações, como cursos de pós-graduação, ensinos médios técnicos e de curta duração, é de pouco mais de um quinto (22%).

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Os dados constam de pesquisa inédita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), conduzida pela Nexus. A equipe da Nexus entrevistou 2.007 pessoas de todas as regiões do país, gêneros, grupos étnico-raciais e com diferentes rendas familiares e níveis de escolaridade. Os participantes de capitais, municípios do interior dos estados e de regiões metropolitanas responderam as questões do levantamento em meados de setembro.

Pessoas brancas foram as que menos sinalizaram o sonho de cursar o ensino superior (31%), número inferior aos 32% de pretos, 33% de pardos e 48% de outros perfis étnico-raciais, como indígenas e amarelos. Um quarto dos respondentes da pesquisa (25%) declarou ter parado de estudar por não ter tido como conciliar a atividade com o trabalho ou algo que rendesse um complemento à renda da família. O preço das formações e materiais também tem sido um impedimento para continuarem estudando, na mesma proporção da falta de qualificação prévia (7%). Morar em capitais e em cidades interioranas pesa mais na hora de adquirir um material, na percepção dos participantes.

As pessoas pretas apresentaram o maior índice de abandono escolar por necessidade de trabalho: 32%. A taxa ficou próxima de 31% da Região Sul e 29% do grupo que ganha até um salário mínimo, também as mais elevadas em seus respectivos recortes. Quanto aos indicadores mais baixos encontrados, a evasão escolar informada foi de 23% entre brancos e de 21% entre habitantes do Nordeste.

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Da amostragem, 40% se dedicam apenas ao trabalho, 19% somente estudam e 20% combinam as duas atividades. No total, 21% dos entrevistados pertencem à classificação "nem-nem", ou seja, não estudam nem trabalham. Dentro deste último subgrupo, 14% não procuraram emprego no último mês e 7% buscaram oportunidades no mercado de trabalho e não conseguiram vaga.

A maioria (57%) é remunerada por seu trabalho e atua no setor privado (51%). O estudo mostra ainda que predominam os postos formais, com carteira assinada: 67%, contra 25% de trabalhadoras e trabalhadores sem registro em carteira.

A parcela de servidores públicos sob regime estatutário, que difere das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e garante, por exemplo, estabilidade do funcionário no cargo após três anos de exercício, corresponde a 7%. Em relação aos segmentos econômicos em que estão inseridos, os entrevistados se declararam profissionais do comércio (27%),