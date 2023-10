Um homem morre e três ficam feridos após jogo entre Vasco e Flamengo

Um torcedor morreu e outros três ficaram feridos após uma briga entre integrantes de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco na altura da estação de Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no início da tarde deste domingo (22). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quatro torcedores foram encaminhados ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, mas um deles não resistiu e morreu.

Os bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados. No local, encontraram quatro feridos por tiros e um ferido a facadas. Às 11h, um grupo de cerca de 200 torcedores de uma torcida organizada foi parado por uma equipe da Polícia Militar, no bairro de Paciência, com pedaços de madeira. O material foi apreendido e três suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

Em Rocha Miranda, policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) conduziram três pessoas e apreenderam 21 cabos de madeiras. Já no Alto da Boa Vista, policiais militares do 6º BPM (Tijuca), apreenderam três cabos de madeira e um soco inglês.

Segundo a Polícia Militar, 76 pessoas foram levadas para o Juizado Especial do Torcedor por conta das brigas antes do clássico. A secretaria afirmou ainda que não houve registro de confusão no entorno do Maracanã.

As informações são do G1.

