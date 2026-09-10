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Um dia após aniversário, vereador morre esmagado por carga de quase 1 tonelada de batatas em SC

Acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (9) no galpão do parlamentar, em Treze de Maio (SC). Prefeitura decretou luto oficial de três dias

Escrito por Da Redação
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Um dia após aniversário, vereador morre esmagado por carga de quase 1 tonelada de batatas em SC
Autor O vereador morreu dentro de sua empresa um dia depois de sua empresa - Foto: Reprodução

O vereador Nivaldo Magagnin, de 63 anos, conhecido na região como "Nivaldo da Batata", morreu na manhã de quarta-feira (9) em um grave acidente de trabalho no município de Treze de Maio, no Sul de Santa Catarina. O parlamentar perdeu a vida no galpão de sua própria empresa, localizada no bairro Santa Cruz, após ser esmagado por uma saca de alimentos que pesava quase uma tonelada. A tragédia ocorreu apenas um dia após Magagnin comemorar o seu aniversário.

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De acordo com as informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros Militar no local do acidente, a fatalidade foi causada pelo rompimento de um cabo de aço. A pesada carga estava suspensa a aproximadamente dois metros de altura quando o equipamento que a sustentava falhou. Com a quebra, a estrutura despencou diretamente sobre o vereador, que acabou prensado contra o chão e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes mesmo de poder ser socorrido ou levado a uma unidade de saúde.

Diante da situação, a Polícia Civil isolou a área para que os peritos pudessem analisar as condições do equipamento de elevação utilizado no galpão. Um inquérito foi instaurado para investigar formalmente as circunstâncias e as responsabilidades envolvendo a falha mecânica que resultou no acidente. As autoridades buscam entender se houve falta de manutenção ou defeito de fabricação no maquinário da empresa.

Eleito para a Câmara Municipal nas eleições de 2024, Nivaldo Magagnin deixa a esposa e uma filha. A morte repentina do parlamentar gerou forte comoção na cidade, levando a Prefeitura de Treze de Maio a decretar luto oficial de três dias. A Câmara de Vereadores também se manifestou por meio de uma nota de profundo pesar, prestando solidariedade aos familiares e amigos. O sepultamento do político foi agendado para a manhã desta quinta-feira (10).

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acidente Luto Santa Catarina Segurança no Trabalho Treze de Maio vereador
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