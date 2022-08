Ultraleve cai sobre casa em condomínio no Rio; dois ficam feridos

Fábio Grellet (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um ultraleve com dois ocupantes caiu sobre uma casa na Barra da Tijuca

Um ultraleve com dois ocupantes caiu sobre uma casa, em um condomínio fechado da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, 15. O acidente deixou dois feridos - os dois ocupantes da aeronave -, que foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro, e segundo a unidade de saúde estão em estado "estável".

continua após publicidade .

O ultraleve, de prefixo PU-SPX, caiu às 15h30 sobre uma casa na Rua Josué de Castro, no condomínio Santa Mônica. Ele bateu no telhado da casa, que ficou parcialmente destruído, e parou de cabeça para baixo em um gramado vizinho à piscina. Milton Augusto Loureiro Junior, de 77 anos, é o dono e estava pilotando a aeronave.

Ele teve ferimentos na cabeça. O outro ocupante é Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos. Segundo os bombeiros, que levaram os dois ao hospital, um teve ferimentos superficiais e outro está em estado "intermediário".

Siga o TNOnline no Google News