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Últimas horas para apostar na Quina de São João que paga R$ 260 milhões

Sorteio acontece neste domingo e prêmio não acumula; apostas simples terminam neste sábado e bolões podem ser feitos até uma hora antes

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 10:14:59 Editado em 27.06.2026, 10:14:53
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Últimas horas para apostar na Quina de São João que paga R$ 260 milhões
Autor Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

As apostas para a Quina de São João entraram na reta final para concorrer ao prêmio estimado em R$ 260 milhões. O sorteio do concurso especial número 7.051 será realizado neste domingo (28), às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Por se tratar de uma edição especial, o prêmio não acumula: caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas principais, o montante será dividido entre os acertadores de quatro números, e assim sucessivamente, conforme as regras das Loterias Caixa.

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Os apostadores devem ficar atentos aos prazos, que variam de acordo com a modalidade do bilhete. As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado (27). Já os bolões têm um prazo estendido e podem ser adquiridos até as 13h de domingo, exatamente uma hora antes do início do sorteio. Os jogos podem ser feitos presencialmente nas casas lotéricas de todo o país ou de forma digital, por meio do portal Loterias Caixa, do aplicativo oficial para sistemas Android e iOS, e também pelo Internet Banking Caixa, este último exclusivo para correntistas do banco.

O público poderá acompanhar a definição dos números ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Esta é a 16ª edição da Quina de São João. No ano passado, o concurso especial premiou 13 apostas que dividiram o prêmio principal, rendendo cerca de R$ 19,2 milhões para cada um dos bilhetes ganhadores.

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Para participar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Há também a opção de deixar o sistema escolher os números aleatoriamente por meio da Surpresinha. O valor cobrado pelo bilhete e a probabilidade de acerto variam proporcionalmente de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas no jogo.

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