Última semana de maio será marcada por mudança no tempo em SP e outras regiões do País

Após uma sequência de dias de frio intenso no centro-sul do Brasil, a última semana de maio será marcada por mudanças no padrão do tempo em diferentes regiões do País. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias começa a perder força, enquanto a chuva volta a ganhar espaço, inclusive em áreas onde o período costuma ser mais seco nesta época do ano.

As informações são da Climatempo que destaca como principal mudança para a semana o aumento das instabilidades no Sul e no Sudeste, além da continuidade das chuvas fortes em áreas do Norte e do litoral do Nordeste.

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Na Região Sudeste, a chuva deve voltar a ganhar força entre quarta-feira e quinta-feira com o avanço de uma frente fria pela costa da região. A previsão indica aumento das precipitações principalmente em áreas do interior de São Paulo e Minas Gerais no próximo fim de semana.

Na capital paulista, a última semana de maio seguirá este padrão com queda nas temperaturas e retorno da chuva em alguns períodos. Apesar da instabilidade prevista para o meio da semana, o tempo deve voltar a ficar mais firme nos últimos dias do mês, com manhãs frias e tardes amenas.

No Sul, o frio perde intensidade gradualmente, embora as madrugadas ainda devam seguir amenas. Em contrapartida, pancadas de chuva voltam a atingir os três Estados da região já no início da semana, favorecidas pela atuação de diferentes sistemas meteorológicos. A previsão é de precipitações frequentes e moderadas em alguns pontos.

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Uma nova massa de ar frio deve avançar sobre os estados do Sul no fim de maio, mas sem repetir a intensidade observada nas últimas semanas, de acordo com informações da Climatempo.

No Centro-Oeste, o cenário será diferente. A tendência é de predomínio de tempo firme, seco e com elevação gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias. O sol deve aparecer com mais frequência em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, favorecendo tardes mais quentes após um período prolongado de frio.

Já no Nordeste, as instabilidades continuam concentradas principalmente no litoral, na zona da mata e em áreas do agreste. A atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém condições para chuva frequente e até temporais entre Maranhão, Piauí e Ceará.

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Enquanto isso, áreas do interior nordestino devem seguir com tempo seco e temperaturas elevadas.

Na Região Norte, a combinação entre alta umidade e perturbações atmosféricas mantém o alerta para temporais em áreas do centro-norte do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Já o sul da região, incluindo Tocantins, Rondônia e Acre, deve continuar sob influência de tempo seco.

A previsão da Climatempo também aponta que o mês de junho começará com a passagem de uma nova frente fria pelo Sul e Sudeste. Apesar disso, especialistas indicam que o sistema não deve provocar uma queda intensa nas temperaturas.