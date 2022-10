Uísque mais velho do mundo é arrematado por R$ 1,73 milhão

Uma garrafa contendo o uísque mais velho do mundo, The Macallan Reach, foi arrematada por 300 mil libras (aproximadamente R$ 1,73 milhão) em um leilão em Londres, Inglaterra, segundo à revista "Food and Wine". A bebida envelheceu por 81 anos em um barril.

Apesar de não ser a garrafa tamanho padrão mais cara já vendida, afinal um Macallan de 1926, envelhecido por 60 anos, foi levado em 2019 por US$ 1,9 milhão (ou o equivalente hoje a R$ 9,89 milhões, sem considerar a correção monetária), esta última batida de martelo traz, sim, um feito significativo.



Isto porque a bebida histórica bate o seu próprio recorde: quando foi lançada pela The Macallan em fevereiro, em edição limitada, uma só garrafa estava avaliada em cerca de US$ 125 mil ou R$ 650 mil.

A bebida precisou envelhecer por 81 anos para atingir notas de chocolate amargo, canela doce, turfa aromática, caramelo de melaço, gengibre cristalizado e abacaxi chamuscado.

Destilado a partir de um único barril de xerez em 1940, apenas 288 garrafas foram produzidas e chegaram a boutiques de luxo e compradores exclusivos no início de 2022, após ficarem em exposição no Macallan Estate, a propriedade que abriga a destilaria.

Distilled in 1940 from a single, oak sherry seasoned cask, The Reach is the oldest whisky ever released by The Macallan at 81 Years Old and pays homage to our history, ingenuity and unmistakable strength of character.

Please savour The Macallan responsibly.​#TheMacallanTheReach pic.twitter.com/f9XREhXCcs