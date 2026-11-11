UFPE aciona PF após pichações com ataques racistas, ofensas a Marielle e vítimas de covid

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar pichações nos muros de prédios do campus do Recife. As mensagens apócrifas contêm frases de cunho racista e misógino, além de referências negativas às vítimas da pandemia de covid-19 e à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pelo reitor da universidade, Alfredo Gomes, em um vídeo publicado nas redes sociais. As pichações foram encontradas na última segunda-feira, 9.

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Entre as mensagens, estão frases como: "só morreu lerdão na pandemia", "negros por perto fique esperto" e "governo ladrão tire a mão da educação".

Além disso, as pichações incluem xingamentos contra Marielle Franco e pedem a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Estadão procurou a PF e aguarda retorno.

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Reitor repudia as pichações

No vídeo publicado nas redes sociais, Gomes e o vice-reitor da instituição, Moacyr Araújo, repudiaram os ataques.

"Racismo, misoginia e desrespeito à vida não têm lugar na UFPE. Nossa universidade é um espaço de liberdade, pluralidade, convivência democrática e respeito às diferenças", disse o reitor.

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O Diretório Central dos Estudantes (DCE-UFPE) também se manifestou sobre o episódio e cobrou a apuração dos fatos e a "punição dos responsáveis".

"Continuaremos vigilantes e acompanhando o caso até que os autores sejam identificados e responsabilizados. Não há espaço para o ódio em uma instituição pública e democrática", escreveu.

Incêndios na universidade

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No mês passado, a UFPE registrou três incêndios em um intervalo de pouco mais de uma semana.

O primeiro ocorreu em 30 de setembro, em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria começado em uma câmara de alta temperatura utilizada para o aquecimento de substâncias.

O segundo incêndio foi registrado em 4 de outubro, no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, localizado no Centro de Biociências.

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Já em 8 de outubro, as chamas atingiram o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na Cidade Universitária, na zona oeste do Recife. O imóvel abrigava diversos laboratórios das áreas de fármacos, informática e genética. Não houve registro de vítimas nos dois últimos casos.

Na ocasião, o reitor da instituição afirmou que, além dos prejuízos financeiros, os incêndios provocaram perdas irreparáveis, com a destruição de dados acumulados ao longo de mais de 20 anos de pesquisas.

O reitor também informou que a universidade acionou a Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional em Pernambuco, seguindo o procedimento habitual.

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À época, o advogado-geral da União, Jorge Messias, determinou que a Procuradoria-Geral Federal (PGF) designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis. (COM A COLABORAÇÃO DE GEOVANNA HORA)