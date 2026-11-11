Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

UFPE aciona PF após pichações com ataques racistas, ofensas a Marielle e vítimas de covid

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acionou a Polícia Federal (PF) para investigar pichações nos muros de prédios do campus do Recife. As mensagens apócrifas contêm frases de cunho racista e misógino, além de referências negativas às vítimas da pandemia de covid-19 e à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pelo reitor da universidade, Alfredo Gomes, em um vídeo publicado nas redes sociais. As pichações foram encontradas na última segunda-feira, 9.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre as mensagens, estão frases como: "só morreu lerdão na pandemia", "negros por perto fique esperto" e "governo ladrão tire a mão da educação".

Além disso, as pichações incluem xingamentos contra Marielle Franco e pedem a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Estadão procurou a PF e aguarda retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reitor repudia as pichações

No vídeo publicado nas redes sociais, Gomes e o vice-reitor da instituição, Moacyr Araújo, repudiaram os ataques.

"Racismo, misoginia e desrespeito à vida não têm lugar na UFPE. Nossa universidade é um espaço de liberdade, pluralidade, convivência democrática e respeito às diferenças", disse o reitor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Diretório Central dos Estudantes (DCE-UFPE) também se manifestou sobre o episódio e cobrou a apuração dos fatos e a "punição dos responsáveis".

"Continuaremos vigilantes e acompanhando o caso até que os autores sejam identificados e responsabilizados. Não há espaço para o ódio em uma instituição pública e democrática", escreveu.

Incêndios na universidade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mês passado, a UFPE registrou três incêndios em um intervalo de pouco mais de uma semana.

O primeiro ocorreu em 30 de setembro, em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria começado em uma câmara de alta temperatura utilizada para o aquecimento de substâncias.

O segundo incêndio foi registrado em 4 de outubro, no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, localizado no Centro de Biociências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já em 8 de outubro, as chamas atingiram o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na Cidade Universitária, na zona oeste do Recife. O imóvel abrigava diversos laboratórios das áreas de fármacos, informática e genética. Não houve registro de vítimas nos dois últimos casos.

Na ocasião, o reitor da instituição afirmou que, além dos prejuízos financeiros, os incêndios provocaram perdas irreparáveis, com a destruição de dados acumulados ao longo de mais de 20 anos de pesquisas.

O reitor também informou que a universidade acionou a Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional em Pernambuco, seguindo o procedimento habitual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À época, o advogado-geral da União, Jorge Messias, determinou que a Procuradoria-Geral Federal (PGF) designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis. (COM A COLABORAÇÃO DE GEOVANNA HORA)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
investigação misoginia PF pichações racismo UFPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV