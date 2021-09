Da Redação

UEFA e Conmenbol anunciam SuperCopa entre Itália e Argentina

A Conmebol acertou com a Uefa um duelo entre a Itália, campeão da Euro 2020, e a Argentina, vencedora da Copa América 2021, em partida que será realizada em junho de 2022.

continua após publicidade .

De acordo com comunicado divulgado pela Conmebol, o duelo é fruto do projeto de cooperação mútua entre as duas confederações, que vêm estreitando relacionamento nos últimos anos para ajudar o desenvolvimento do esporte, incluindo o futebol feminino, as categorias de base, além do futsal e a formação de árbitros.

A Conmebol também anunciou a criação de um escritório em Londres para coordenar projetos que tenham interesse comum com a Uefa. Além do confronto em junho do ano que vem, em local ainda a ser decidido, ficou acertado que haverá mais duas edições do duelo entre o campeão da Eurocopa e o vencedor da Copa América.

continua após publicidade .

- O Conselho da Conmebol e o Comité Executivo da Uefa também expressaram a sua firme vontade de continuar a colaborar em outras questões de interesse mútuo no futuro - diz a nota.

Com informações: GE