UE: Parlamento aprova plano para proteger natureza e combater mudanças climáticas

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)

O Parlamento da União Europeia (UE) aprovou um grande plano para proteger a natureza e lutar contra mudanças climáticas. O plano é parte essencial para o Green Deal Europeu, que busca estabelecer as metas climáticas e de biodiversidade mais ambiciosas do mundo e fazer com que o bloco seja o ponto de referência sobre questões climáticas.

O plano propõe que a Comissão Europeia, órgão executivo da UE, estabeleça metas obrigatórias para habitats e espécies específicas, com objetivo de cobrir pelo menos 20% das áreas terrestres e marítimas da região até 2030. A Comissão Europeia deseja que a lei de restauração da natureza seja parte fundamental do Green Deal, já que é necessário que o acordo geral tenha um máximo impacto.