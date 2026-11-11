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UE está próxima de atingir meta de cortar emissões pela metade até 2030, diz Von der Leyen

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, disse em seu discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia, que o bloco europeu está no caminho certo para atingir a meta climática prevista para até 2030 de reduzir as emissões em mais da metade.

"Estabelecemos o curso para cortar as emissões em 90% até 2040. Este será um grande passo para nos tornarmos o primeiro continente neutro em clima até 2050", disse a dirigente europeia em seu discurso.

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Von der Leyen também disse que os países europeus estão acelerando o processo de eletrificação por meio de energias limpas e renováveis. A questão energética do continente está no foco dos conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia, além de Estados Unidos e Irã, no Oriente Médio, que a líder europeia cita brevemente ao comentar as interrupções no fornecimento de energia através do Estreito de Ormuz. "O mundo está testemunhando o custo de continuar com o status quo, para o nosso clima e para a nossa segurança energética", afirmou.

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