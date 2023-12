Ubatuba tem 1º verão com cobrança de taxa para visitantes; saiba como pagar

Quem vai pegar estrada para o litoral norte de São Paulo nesta temporada e planeja visitar Ubatuba, deve estar preparado para o pagamento de taxas diárias de permanência no município. As taxas, criadas para investimento em preservação ambiental, são cobradas desde fevereiro de 2023 - é o primeiro verão, portanto, que tem a cobrança do imposto desde o início da estação. Ela deve ser paga por visitantes que passam mais de quatro horas na cidade. No

continua após publicidade

site da ECO Ubatuba

você encontra todas as informações compiladas neste texto. Primeiro, vamos às razões da cobrança. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) é uma ferramenta de crescimento local sustentável com foco na preservação da natureza, com retorno direto aos habitantes e à população flutuante da cidade. A taxa ajuda a minimizar o impacto ambiental especialmente na alta temporada, quando a cidade recebe um número de pessoas muito acima do habitual.

Os valores por diária da TPA variam de acordo com o tipo de veículo. Veja abaixo: - Motocicleta e motoneta: R$ 3,50 - Veículos de pequeno porte: R$ 13,00 - Veículos utilitários: R$ 19,50 - Veículos de excursão: R$ 39,00 - Micro-ônibus e caminhões: R$ 59,00 - Ônibus: R$ 92,00 Estão isentos automaticamente do pagamento das taxas, veículos emplacados em Ubatuba ou licenciados em Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Paraty, Cunha, São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra. E ainda veículos de passagem rápida pelo município, com período inferior a 4 horas. Alguns tipos de veículos também serão liberados do pagamento desde que seja realizado um cadastramento prévio no município no prazo de até 3 dias contados da data de saída. São eles: - Veículos como ambulâncias, carros fortes, carros fúnebres, veículos prestadores de serviços ou que realizem abastecimento para o comércio local; - Veículos de empresas concessionárias de serviços de eletricidade, telefonia fixa e móvel, saneamento básico e transporte público coletivo; - Veículos de pequeno porte de pessoas que comprovadamente trabalhem no município de Ubatuba; - Veículos em nome de proprietários de imóveis ou de cônjuges, filhos e pais de proprietários; - Veículos daqueles que comprovem residência no município de Ubatuba.

continua após publicidade

1. É possível pagar de forma antecipada a taxa pelo site ou app da EcoUbatuba. Nesse caso, as diárias não utilizadas não possuem prazo de vencimento. 2. Utilizando tags fixadas nos vidros dos veículos, como se fosse passagem em pedágio, por exemplo. Nesse caso, o débito ocorrerá diretamente na conta do usuário junto à empresa da tag contratada após 15 dias da data da saída. Se o usuário não quiser que seja debitado pela tag, é essencial que ele faça o pagamento em até 15 dias utilizando qualquer plataforma de pagamento (exceto via boleto bancário) para que assim seja cancelado o lançamento junto à operadora da tag. 3. Diretamente no site ou app da EcoUbatuba, via cartão de crédito ou boleto bancário. 4. Na sede da EcoUbatuba, no centro da cidade, ou nas bases espalhadas pelas rodovias, em horário comercial. A taxa é cobrada na saída da cidade e não na entrada

A checagem do pagamento não depende de barreiras físicas, como cancelas automáticas. Foram instalados equipamentos semelhantes a radares, um sistema eletrônico de leitura de placas, que fazem os registros das placas nas entradas da cidade. Para quem tem tags como Sem Parar, Conect Car, Veloe ou Taggy no para-brisas, o pagamento é automático, como nas cancelas dos estacionamentos de shopping.

Caso o visitante precise deixar a cidade às pressas, ele poderá voltar para casa e, de lá, acessar site ou app e fazer o pagamento da taxa em até 30 dias a partir da data de saída da cidade. Se o pagamento não for realizado, o nome do proprietário do veículo é incluído na dívida ativa do município e o valor pode ser cobrado com juros.

continua após publicidade

Rua Pacaembu, 70 - Estufa 1 Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30 Sábado, das 9h às 16h30 Telefone: 0800 822 8822

Av. Marginal B, 326 - Lagoinha Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h Sábado e domingo, das 10h às 17h Telefone: (12) 3042-3253

Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rego, KM 63, 3000 - Saco da Ribeira Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h Sábado e domingo, das 10h às 17h Telefone: (12) 3042-3254

Rodovia Oswaldo Cruz, nº754 - Mato Dentro - Ubatuba - SP Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h Sábado e domingo, das 10h às 17h