Twitter proíbe divulgação de outras redes sociais na plataforma

O Twitter anunciou neste domingo (18) que está proibida a “promoção gratuita” de outras redes sociais na plataforma. Ou seja, o usuário que divulgar links para sites rivais pode ter publicações excluídas e até a conta suspensa.

Não será possível, por exemplo, colocar o nome de usuário do Instagram ou Facebook no espaço reservado para a biografia. Além disso, perfis criados com o objetivo de divulgar outras redes serão bloqueados. Publicidade paga para os sites proibidos será barrada.

A política vale para o Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post e Nostr. Agregadores de links como o linktr.ee e lnk.bio também foram restringidos.

“Qualquer tentativa de contornar as restrições de links externos para as plataformas de mídia social proibidas acima por meios técnicos ou não técnicos (por exemplo, ocultação de URL, ofuscação de texto sem formatação) viola esta política”, ressalta a nota da rede social.

As informações são do Metrópoles.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.