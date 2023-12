TV Milagro Brasil: conectando o agro ao mundo

A tecnologia da Milagro está além do campo, a inovação chegou às telas, com a criação da TV Milagro Brasil, o braço de comunicação do grupo. Alexandre Hemza, diretor de marketing e vendas da Milagro Agro Brasil, explicou que o objetivo é ampliar a ligação com o público-alvo da empresa. “Tem uma comunicação que fala a língua do telespectador. É uma TV agro para o produtor rural, para o pecuarista”, afirma.

Com uma programação cuidadosamente elaborada, a TV Milagro Brasil busca estar onde o produtor rural está, reconhecendo a parabólica como um canal de grande credibilidade nesse contexto. "A TV é o canal que tem mais credibilidade para o produtor rural", destaca Hemza, ressaltando a confiança que esse meio proporciona.

A diversidade é a marca registrada da programação, desde programas regionais até conteúdo técnico e jornalístico. Alexandre destaca o compromisso com a qualidade, mencionando programas como "Doutor Agro" e "Sucesso no Campo", que oferecem uma visão abrangente do universo agrícola.

A TV Milagro Brasil também apresenta produções especiais como a minissérie "Nosso País", uma colaboração entre a Milagro Agro Brasil e a TV Milagro Brasil. “Traz uma reflexão sobre o potencial que o nosso país tem, mas muitas vezes nós brasileiros ainda não temos essa consciência plena. Bate bem com a nossa missão, pois a gente não se conforma em ver pessoas que passam dificuldade com o tanto de alimento que o Brasil produz”, explica.

A TV Milagro Brasil está presente em diversas plataformas, desde a parabólica até serviços de streaming como Fire TV e Soul TV. A recente expansão internacional para Angola Cables demonstra a visão global da TV, levando o agro brasileiro para além das fronteiras.

"A TV não divulga só produtos do Gupo Milagro, o empresário do setor agro pode anunciar seus produtos ou serviços na TV Milagro Brasil, uma excelente oportunidade de conexão com o público-alvo", ressalta Alexandre Hemza. A programação de qualidade, sem leilões ligados, é a estratégia para envolver o telespectador, destacando a TV Milagro Brasil como um canal multi-plataforma de relevância internacional.

