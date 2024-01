TV japonesa alerta brasileiros sobre risco de tsunami após terremoto

Uma TV japonesa fez um alerta a brasileiros que vivem no Japão sobre riscos de tsunami após terremoto de 7.6 atingir o país. 'Fuja pela sua vida'. O anúncio da Sun Television (veja vídeo acima) é escrito em português. Assista o alerta no fim da reportagem.

De acordo com reportagem do G1, o governo do Japão emitiu o alerta para risco de tsunami na costa oeste do país após uma série de terremotos na região. Por conta dos tremores, Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também emitiram alertas por tsunami em seus países (veja mais abaixo fotos dos estragos).

Segundo a rede de TV japonesa NTV, um homem morreu ao ficar preso em escombros de um prédio que desabou durante um dos tremores.

A brasileira Suellen Hayashi, que mora em Fukui, no Japão contou, em entrevista a Globonews, que viveu momentos de terror durante o terremoto. Suellen disse que preparava a mesa para comemorar o Ano Novo com a família quando o tremor começou. Ela e a família conseguiram se abrigar e não ficaram feridos.

O governo brasileiro "expressou solidariedade ao governo e ao povo do Japão pelas vítimas, pessoas afetadas e danos causados pelo forte terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira, 1º de janeiro. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos."

Assista:

