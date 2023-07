Tutora de cachorro faz rifa para pagar multa por animal ter latido

A tutora de um cachorro foi surpreendida com uma notícia no mínimo inusitada no início do mês de junho. A mulher, que é moradora de um condomínio de Fortaleza, Ceará, foi multada em mais de R$ 600 por seu animal ter latido enquanto ambas saíam do residencial na manhã de um domingo.

Para poder quitar o débito, a moradora teve que realizar a rifa de um bolo entre amigos. Ela foi multada em R$ 664.

A mulher conversou com a imprensa e informou que o episódio ocorreu no dia 4 de junho, em torno das 6h30 da manhã. A tutora e seu pet estavam indo para a portaria do prédio para sair, e, nesse momento, havia outra pessoa com um cachorro em um espaço próximo, que é reservado para pets. Quando os dosi animais se viram, latiram um para o outro.

Após o estranhamento, ela saiu com a cachorra. Na semana seguinte, a multa chegou. "Toda a interação não durou um minuto", relembra a moradora, que é professora universitária. "A minha cachorrinha não faz necessidades em casa. Então eu sempre desço com ela de manhã e de tarde. E eu gosto de sair com ela muito cedo porque ela veio de um abrigo, então ela ainda é muito arisca com outros animais", disse a docente em uma entrevista ao G1.

A notificação de multa dizia que, conforme o regimento interno do condomínio, animais domésticos são permitidos desde que "não interfiram na segurança e tranquilidade dos moradores". O documento afirmou também que o animal da moradora era "muito ruidoso e emite diversos latidos, então, nesse domingo vários moradores acordaram na hora dos barulhos”.

O documento também diz que a cachorra late "excessivamente", enquanto o outro animal “não reage da mesma forma”. A moradora contesta a descrição do condomínio. "Uma vizinha participa do grupo e ela comentou comigo que achou estranho, porque quando tem alguma reclamação vão logo pro grupo reclamar com o síndico, e ela disse que não houve nenhuma reclamação", aponta.

