Tutor de cão atira em carro que atropelou animal; uma pessoa morreu

Um homicídio foi registrado na noite desse domingo, 6 de agosto, logo após um cachorro ser atropelado por um carro em uma rua de Ribeirão das Neves, Região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A vítima, identificada como Gabriel Angelo de Oliveira Araújo, de 26 anos, foi morto a tiros por volta das 20h.

Gabriel era um dos ocupantes do automóvel que atingiu o cão. De acordo com as informações do UOL, ele estava no veículo com a tia e o primo.

Quando o carro, que era conduzido pelo primo de Gabriel, passou por uma rua do bairro São Pedro acabou atropelado um cachorro, que atravessou a rua correndo.

Logo após o atropelamento, foram para a residência da família. Lá, a tia disse que entraria em casa para utilizar o banheiro e pediu aos jovens que aguardassem no carro.

Enquanto eles aguardavam a mulher, um homem de moto se aproximou e perguntou a dupla se foi ela que atropelou o cão. Antes que Gabriel pudesse dizer algo, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra o automóvel em que os primos estavam.

A tia, que ouviu os disparos, saiu correndo do banheiro e encontrou o sobrinho caído ao chão, sendo socorrido pelo filho.



Gabriel foi encaminhado rapidamente ao Hospital São Judas Tadeu, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local do crime e encontrou dez cápsulas deflagradas pela arma do suspeito. Os agentes tiveram acesso às imagens de uma câmera de segurança que flagrou todo a confusão e, a partir delas, conseguiram identificar o responsável pelo crime.

Uma viatura se deslocou até a moradia do homem, mas não encontrou ninguém. A moto e a arma usados no crime foram apreendidos, e o dono dos objetos segue foragido.

A PM conversou com o motorista do carro responsável pelo atropelamento. Ele afirmou que o cão entrou de repente na frente do veículo e, por isso, não teve tempo de frear.

