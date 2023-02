Turquia sofre com novo terremoto de magnitude 5,3 nesta terça (7)

Da Redação

Todos os esforços estão focados em operações de buscas e resgate das vítimas de soterramentos, ocasionados pelo terremoto

A Turquia, país localizado no Médio Oriente, foi afetado por um novo terremoto na manhã desta terça-feira (7). O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) traz a informação que o novo tremor de terra atingiu a magnitude de 4,5, no entanto, o episódio pode ter sido mais grave, já que um site local, o Hürriyet Daily News, aponta que a magnitude chegou a 5,3.

O epicentro do novo sismo foi o distrito de Gölbaşı na província de Ancara, na região da Anatólia Central da Turquia, 20 km ao sul da cidade de Ancara.

Quase 40 horas após do maior terremoto dos últimos 80 anos na Turquia e da Síria, o número de mortos pela tragédia já passa de 5.000, segundo o governo dos dois países. Além disso, milhares de pessoas ainda continuam sendo resgatadas, e outras milhares estão desaparecidas embaixo dos escombros.

Na manhã desta terça-feira, o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, afirmou que o número de mortos por conta do terremoto em seu país já é de 3.419. Já na Síria, os mortos já são 1.612.

Estado de Emergência

Por conta dos terremotos, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, declarou estado de emergência para as 10 províncias do país que foram atingidas pelo fenômeno.

Ainda conforme o político, todos os esforços estão focados em operações de buscas e resgate das vítimas de soterramentos, ocasionados pelo terremoto.

