Turistas são encontrados em região de cânion no RS, após mais de um dia de buscas

Três adultos e um adolescente de 15 anos foram localizados na região do Cânion Tajuvas, no município de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, por volta das 10h35 de terça-feira, 1º. O grupo estava desaparecido desde a noite de domingo, 30.

Os quatro trilheiros, que são de Caxias do Sul, teriam se perdido durante o deslocamento pela área. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul foi acionado por volta das 23h56 de domingo e iniciou a operação.

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As condições meteorológicas adversas, com forte neblina e chuva intensa, além das características do terreno e da dificuldade de acesso, complicaram as buscas. A operação contou com equipes especializadas, cães de busca e drones equipados com câmera termal.

Durante os trabalhos, os bombeiros localizaram o veículo utilizado pelo grupo. As equipes realizaram operações terrestres e aéreas pela região e encontraram as quatro pessoas na manhã desta terça-feira.